بدء تحويلات الطلاب القدامى الحاصلين على الثانوية العامة ‏في المنصورة

فتحت جامعة المنصورة اليوم مكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2022/2023، وذلك للطلاب القدامى الحاصلين على الثانوية العامة في الأعوام السابقة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 1/8/2022 م، بناء على موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لعملية التحويل بين الكليات وبعد دفع الرسوم المقررة.

فتح مكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي

وأعلنت إدارة شئون الدراسة بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مكتب التحويلات المركزي فتح مكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2022/2023 للطلاب القدامى الحاصلين على الثانوية العامة في الأعوام السابقة، اعتباراً من يوم 1/8/2022 م يتم تحصيل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي ومقره المدينة الجامعية للطالبات (جيهان) بالفيزا كارد ‏من خلال ماكينة الصرف الآلي‎ ‎على النحو التالي:

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضي

قبول الطلاب المفصولين لاستفاء مرات الرسوب والطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضي، ولم يتقدموا أو الذين تقدموا ولم يستكملوا إجراءات القيد من اليوم الإثنين الموافق 1/8/2022 م حتى الخميس الموافق 9/8/2022

الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا

وقبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا: من اليوم الاثنين الموافق 1/8/2022 م حتى الخميس الموافق 1/9/2022، وتحويلات الكليات العملية من يوم الأحد الموافق 14/8/2022 م حتى الخميس الموافق 1/9/2022.

تحويلات الكليات النظرية

بينما بدء تحويلات الكليات النظرية «الآداب -التجارة – الحقوق» من يوم الأحد الموافق 21/8/2022 م حتى الخميس الموافق 8/9/2022 م.