نشاط فني لـ كريم فهمي.. يشارك في مسلسل حدث بالفعل وفيلم أنا لحبيبي

يعيش الفنان كريم فهمي حالة من النشاط الفني، في الوقت الحالي، حيث أنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد «حدث بالفعل»، وفيلمه الجديد «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، حيث أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للمنافسة بأعماله الجديدة.

كريم فهمي يشارك في مسلسل «حدث بالفعل»

تعاقد الفنان كريم فهمي، على بطولة إحدى قصص مسلسل «حدث بالفعل»، والتي تحمل اسم «قرض شخصي» ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الحكاية إخراج هشام الرشيدي، وجارى ترشيح عدد من الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن ومنسق اعلامي يارا احمد.

كريم فهمي ينتهي من تصوير القصة الأولى

وفى سياق متصل انتهى كريم فهمي مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعديد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

دور الفنان كريم فهمي في مسلسل «حدث بالفعل»

ويجسد كريم فهمي بطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمى العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم، ويلقى العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم ، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

يشار إلى أن مسلسل «حدث بالفعل» تأليف فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدي فى أول تجربة تليفزيونية له بعد فيلم ماكو.

فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي

ومن ناحية أخرى يواصل كريم فهمي تصوير فيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، تدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي، والفيلم إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي ، ومحمد الشرنوبي، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.