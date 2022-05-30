كريم فهمي وشريف حلمي يدعمان الأهلي: يارب الـ11 إن شاء الله

حرص عدد كبير من الفنانين، على دعم النادي الأهلي، في مباراته أمام نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وكان من بينهم الفنان شريف حلمي الذي كان حريصًا على السفر إلى دولة المغرب لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي من داخل استاد محمد الخامس، وشارك الجمهور بعدد من الصور الخاصة به من داخل الاستاد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الفنانون يدعمون النادي الأهلي

وحرص المخرج مجدي أحمد علي هو الآخر على الذهاب الى استاد المباراة وذلك دعما للنادي الأهلي.

أما الفنان كريم فهمي فدعم النادي الأهلي من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، إذ شارك الجمهور بفيديو وصورة لشعار النادي، وعلق عليها قائلا: «11 راجل في الملعب، الـ 11 يا أهلي إن شاء الله».

يذكر أن هناك عدد آخر من الفنانين حرصوا على السفر إلى دولة المغرب لمشاهدة المباراة، من بينهم الفنانة مايان السيد وسهر الصايغ، إذ شاركا جمهورهما بصور عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.