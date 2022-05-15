متابع يحرج كريم فهمي: «عينك زائغة» والأخير يرد بصورة لـ توفيق الدقن

اتهم متابع الفنان كريم فهمي، بأنه شخص «عينه زائغة» رغم ما يقوله عن حبه لزوجته، جاء ذلك خلال استقباله لعدد من الأسئلة والرد عليها، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

متابع يتهم كريم فهمي بأن عينه زايغة

وقال أحد المتابعين للفنان كريم فهمي: «أومال إيه اللي بتححب مراتك وعينك زايغة، وماتقوليش كل الرجالة، لأنه الراجل اللي بيحب بتبقى كل الستات بالنسبة له هوى متجمعش تاني».

واستعان كريم فهمي، بصورة الفنان توفيق الدقن من فيلم باب الوزير للرد على هذا الكلام وجملته المشهورة: «أنا راجل لعين يا أخي، إنت مالك».

طرح فيلم «أنا لحبيبي» بالسينما

كما استقبل عددًا من التساؤلات عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع «إنستجرام»، قائلا: «إنت عسل، وعلى فكرة الشرع محلل أربعة»، ورد عليها ساخرًا: «الشرع محلل أربعة، ودانية هتحللني أنا شخصيًا، في إشارة إلى زوجته».

وفاجأ كريم فهمي، متابعيه بأنه غير اسم فيلم «جارة القمر»، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي إلى«أنا لحبيبي»، بناء على قرار الشركة المنتجة.

فيلم «جارة القمر»، بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

وكان كريم فهمي، أعلن عن نيته وتفكيره في تقديم جزء ثاني من فيلم ديدو، بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا خصوصًا بين الأطفال، والفيلم بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، نور قدري.