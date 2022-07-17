كريم فهمي ينشر كواليس فيلم «أنا لحبيبي»: انتظروا عرضه قريباً

يواصل كريم فهمي تصوير فيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.

نشر كريم فهمي صورة تجمعه بمحمد الشرنوبي، وعلق عليها: «من كواليس فيلم أنا لحبيبي»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي «الانستجرام».

أحداث فيلم «أنا لحبيبي»

تدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي، والفيلم إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي ، ومحمد الشرنوبي، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

كريم فهمي يعلن تغيير اسم فيلمه الجديد إلي «أنا لحبيبي»

وعلي جانب آخر، أعلن الفنان كريم فهمي في وقت سابق عن تغيير اسم فيلمه الجديد من «جارة القمر» إلى «أنا لحبيبي»، وقال عبر خاصية الاستوري على صفحته الرسمية انستجرام: «فيلمي الجديد تغير اسمه من جارة القمر لـ أنا لحبيبي، وأنتظر عرضه قريبا في دور العرض».

كريم فهمي يشارك في «الاختيار 2»

وشارك كريم فهمي في مسلسل «الاختيار 2»، الذي تمّ عرضه في رمضان 2021، وكان يجسد دور الشهيد العقيد رامي هلال، وظهر كريم في أحداث المسلسل كضيف شرف، وجاء المشهد داخل مبني الأمن الوطني ومقابلة رامي هلال مع زكريا «كريم عبد العزيز» ويوسف «أحمد مكي» وهشام «علي الطيب».

ويذكر أن مسلسل الاختيار بأجزائه الـ3 لاقي نجاحاً كبيراً، وقال بيتر ميمي في تصريحات إذاعية سابقة: «الأجزاء الثلاثة من الاختيار متكاملة، في الجزء الأول تحدثنا عن الشهيد أحمد المنسي، وفي الجزء الثاني تحدثنا عن دور الداخلية في الشارع، والجزء الثالث تحدثنا عن صندوق لم يتحدث عنه أحد، وكانت فرصة جيدة، أن تعرف الناس ما حدث، خصوصًا الأجيال الصغيرة، فأسهل شيء تزوير التاريخ، فكان القرار أن نقدم الحقيقة من خلال الجزء الثالث من الاختيار».