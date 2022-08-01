السيطرة على حريق في عقار بالإسكندرية دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بعقار سكني في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

والحريق هو الثاني خلال أسبوعين في تلك المنطقة، بعد حريق سوق الحرمين في منتصف يوليو الماضي.

تفاصيل حريق العصافرة في الإسكندرية

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد المباني السكنية بشارع متفرع من الصفا والمروة بالعصافرة قبلى بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة اندلاع حريق بالدور الرابع بعقار مكون من أربعة طوابق في عقار شرق الإسكندرية، ما أسفر عن تفحم محتويات الشقة وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة بواسطة سيارة الإطفاء، ومساعدة الأهالي، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق سوق الحرمين

يأتي هذا الحريق بعدما شهدت المنطقة منذ أسبوعين حريق في سوق الحرمين التابع لحي المنتزه ثان شرقا، والذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية حينها رغم امتداده لـ4 أكشاك بيع، إلا أنه سبب خسائر مادية ونفوق 5 أحصنة.