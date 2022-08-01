عدم قبول دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات

عدم قبول دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات
كتب:
محمد عيسى
05:49 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
محكمة القضاء الإداري
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطلب الأول في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كل القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالطلب الثاني في الدعوى المطالب بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
للمحجبة حرية التنقل
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.