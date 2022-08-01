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محمود مسلم

عدم قبول دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات

كتب:

محمد عيسى
05:49 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطلب الأول في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كل القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالطلب الثاني في الدعوى المطالب بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة. 

للمحجبة حرية التنقل 

وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

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