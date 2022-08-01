«الدفاع التايوانية» ترفع حالة التأهب استعدادا لزيارة «بيلوسي»

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل قليل، رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

اختراق 4 مقاتلات المجال الجوي لتايوان

وأعلنت الوزارة، أن 4 مقاتلات صينية اخترقت المجال الجوي لجزيرة تايوان، وذلك بعد تردد أنباء عن وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان غدا، بالرغم من التحذيرات الصينية بعدم وقوف الجيش الصيني مكتوف الأيدي في حال زيارتها للجزيرة.

وقالت قناة العربية، في وقت سابق اليوم، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تصل جزيرة تايوان غدا الثلاثاء.

الصين تهدد الولايات المتحدة

وهدّدت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن جولة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في آسيا.

وقالت الوزارة إنه حال قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان خلال جولتها الآسيوية، فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي.