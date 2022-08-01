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«بيلوسي» تصل تايوان غدًا رغم التهديدات الصينية للبيت الأبيض

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سارة ثروت
12:19 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

بثت قناة العربية، نبأ عاجل، قبل قليل، بشأن وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي»، إلي جزيرة تايوان غدًا بالرغم من التحذيرات الصينية من زيارتها للجزيرة.

وصول «بيلوسي» إلى تايوان غدا 

وبحسب القناة، قالت مصادر إعلامية تايوانية قريبة من الجيش التايواني، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» تصل جزيرة تايوان غدا الثلاثاء.

الصين تهدد الولايات المتحدة

وهدّدت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن جولة رئيس مجلس النواب الأمريكي « نانسي بيلوسي»، في آسيا، وقالت الوزارة إنه حال قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان خلال جولتها الآسيوية، فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي.

 

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بقلم سارة ثروت