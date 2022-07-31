محلل سياسي صيني يسخر من بيلوسي: هل ذهبت إلى تايوان متنكرة؟

سخر هو شيجين، المحلل السياسي، رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بعد إعلان جدول زيارتها لعدد من الدول في آسيا، دون ذكر تايوان في جدول الزيارة، وكتب «هو» على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «أين هي بيلوسي الآن؟، هل يعرف أحدكم أين هي؟، قال البعض إنها ستذهب إلى تايوان بغواصة بدلًا من الطائرة، والبعض الآخر قال إنها سوف تتسلل إلى تايوان متنكرة في ه‍يئة شخص آخر، هل هذا صحيح؟»

Where is Pelosi now, does anybody know? Some said that she will be going to Taiwan by a submarine instead, and others said that she has sneaked into Taiwan disguised as someone else, is that the case? — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 31, 2022

مكتب بيلوسي: الزيارة تشمل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا

وكانت بيلوسي، قد بدأت جولتها الآسيوية بزيارة بعض الدول لتعزيز التعاون الدولي، والمصالح المشتركة، وأعلن مكتب عن شروعها في زيارة أربع دول آسيوية اليوم الأحد، دون أي ذكر لجزيرة تايوان بين هذه الدول، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وذكر بيان المكتب أنها ستترأس وفدًا من الكونجرس لزيارة عدة دول في منطقة من بينها اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا، وأوضح البيان أن الزيارة ستتناول العديد من الموضوعات والمشكلات المعروضة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجال الاقتصادي والأمني في منطقة المحيطين الهادي والهندي.

الجيش الأمريكي يحذر من استهداف طائرة بيلوسي

وكان الجيش الأمريكي قد عبر عن مخاوف أمنية بشأن زيارة «بيلوسي» لتايوان، وذكر أن بكين قد تدمر طائرتها في حالة محاولة زيارة الجزيرة، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي سيزيد من عدد قواته وأسلحته في منطقة المحيطين الهادي والهندي.