محلل سياسي صيني يسخر من بيلوسي: هل ذهبت إلى تايوان متنكرة؟

سخر هو شيجين، المحلل السياسي، رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بعد إعلان جدول زيارتها لعدد من الدول في آسيا، دون ذكر تايوان في جدول الزيارة، وكتب «هو» على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «أين هي بيلوسي الآن؟، هل يعرف أحدكم أين هي؟، قال البعض إنها ستذهب إلى تايوان بغواصة بدلًا من الطائرة، والبعض الآخر قال إنها سوف تتسلل إلى تايوان متنكرة في ه‍يئة شخص آخر، هل هذا صحيح؟»

Where is Pelosi now, does anybody know? Some said that she will be going to Taiwan by a submarine instead, and others said that she has sneaked into Taiwan disguised as someone else, is that the case?