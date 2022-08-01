الفريق أسامة عسكر يتفقد عدد من مراكز التدريب

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري بمراكز التدريب، إذ نقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والزود عن مقداراته، مؤكدا ضرورة الإرتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها، وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وأدار حوارا استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم، ناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأوصاهم بالتمسك بالانضباط العسكرى، والحفاظ على الأسلحة والمعدات، وصيانتها بشكل دوري، لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح، بكل ما يدور فى الأوضاع الداخلية والخارجية، من متغيرات وتداعياتها، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على اليقظة الكاملة، وعدم الاسترخاء، والمحافظة على الاستعداد القتالي العالي للقوات المسلحة، والتدريب المستمر على كل المهام، لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان والجدار القوي، الذي يحمي السلام والتنمية.

حضر التفقد، عدد من كبار قادة القوات المسلحة.