استعدادات كاظم الساهر لحفله في الساحل.. عزلة وإطلالة ورسالة خاصة «فيديو»

وصل الفنان كاظم الساهر إلى الساحل الشمالي؛ استعدادا لحفله الغنائي الذي من المقرر إقامته الخميس المقبل بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما.

وقال مصدر من الشركة المنظمة للحفل، إن كاظم الساهر وصل مساء أمس إلى الساحل الشمالي، وتم استضافته في المنتجع السياحي الذي يقام به الحفل، ويمكث حاليا في منطقة منعزلة عن الآخرين لكي يقوم ببروفات حفلته مع فرقته الغنائية.

كاظم الساهر يطل على جمهوره من الساحل الشمالي

وأطل كاظم اليوم على جمهوره من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك وعلق عليه: «مساء الخير جمهوري العزيز، إحنا في مصر بين أحبابنا، إن شاء الله هلتقيكم يوم الخميس الساعة السابعة والنصف مساءً، محبتي».

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي

وتنقسم تذاكر حفل كاظم الساهر بالساحل الشامي لـ3 فئات؛ الأولى تبدأ أسعارها من 6500 لـ 8000 جنيه، والثانية من 4000 لـ 6000 جنيه، والأخيرة من 1500 لـ 3000 جنيه، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ Ticket Egypt.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر كانت آخر حفلاته في مصر عام 2009 حينما أحيا حفل عيد الربيع في القاهرة، والتقى فيها بجمهوره المصري ومنذ ذلك الوقت وهو متغيب تماما عن الساحة الفنية والغنائية في مصر.