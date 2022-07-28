حفل كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية يثير الجدل.. منشور محذوف ورد غامض

حالة من اللغط سيطرت على عشاق الطرب، بسبب حفل كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية، التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إقامة حفل غنائي للفنان العراقي الذي يتمتع بجماهيرية واسعة، بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في مصر، دون توضيح تفاصيل الحفل أو موعده.

وبعد ساعات قليلة، من نشر الإعلان، حذفته دون إبداء أي أسباب لذلك، ولا يزال الجمهور يتساءل عن حقيقة حفل القيصر.

وتواصلت «الوطن»، مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، لمعرفة حقيقة الأمر، لكنه لم ينف أو يثبت أي شيء. في حين لم يعلق الساهر، حتى الآن، على حالة الجدل المثارة.

حفل كاظم الساهر في دار الأوبرا

يعيش كاظم الساهر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية في مصر، حيث يستعد الفنان كاظم الساهر لحفل جديد في الساحل الشمالي، لكن الجدل الذي صاحب حفل دار الأوبرا، سحب البساط قليلا من الأضواء المتركزة على حفل المنطقة الساحلية.

كان المطرب العراقي قد أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، في وقت سابق، موعد حفله الغنائي في الساحل الشمالي، موضحا أنه تقرر إقامته يوم 4 أغسطس المقبل.

ويعد الحفل المقرر إقامته في شهر أغسطس، هو الأول لـ«الساهر» بعد غياب أكثر من 10 سنوات، إذ من المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى الجمهور.

آخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية جديدة تحمل اسم «أهل العشق»، تجمعه بالنجمة الإماراتية بلقيس، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتي طرح الأغنية بعد انتظار 5 سنوات منذ تسجيلها بين بلقيس وكاظم.