تفاصيل وأسعار حفلة كاظم الساهر بالساحل الشمالي.. تصل لـ8000 جنيه

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، وذلك بعد غياب عن الحفلات الغنائية بمصر لمدة طويلة دامت لـ12 عاما.

ويقام حفل كاظم الساهر بالساحل الشمالي، يوم 4 أغسطس المقبل، وطُرحت تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتنقسم تذاكر حفل كاظم الساهر بالساحل الشامي لـ3 فئات، الأولى تبدأ أسعارها من 6500 لـ 8000 جنيه، والثانية من 4000 لـ 6000 جنيه، والأخيرة من 1500 لـ 3000 جنيه، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ Ticket Egypt.

ترويج كاظم الساهر لحفلته بالساحل الشمالي

وروج كاظم الساهر لحفله بمصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره صورة للحفلة، وعلق عليها: «بعد أكثر من 10 سنوات.. كاظم الساهر يعود مرة أخرى لمصر! يُقدم لكم من سيقام الحفل في الرابع من أغسطس في الساحل الشمالي».

حفل كاظم الساهر في شيكاغو

الجدير بالذكر أن كاظم الساهر يحيي اليوم حفلا غنائيا في شيكاغو، ثم يستعد بعدها لإحياء حفل كبير في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية يوم 21 أغسطس، ومنها يطير إلى مدينة كونستيتيوشن بواشنطن، إذ يحيي حفلا هناك يوم الجمعة 26 أغسطس، لتنتهي جولاته الغنائية خارج البلاد، 27 أغسطس بولاية نيو جيرسي الأمريكية.