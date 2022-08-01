روسيا تفرض عقوبات على 39 شخصية بريطانية.. وأوكرانيا تتلقى مليار يورو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أضافت 39 مواطنا بريطانيا من بينهم صحفيين ورجال أعمال وسياسيين، إلى قائمة حظر السفر.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن الوزارة قولها في بيان «فيما يتصل بسياسة الحكومة البريطانية المستمرة من فرض العقوبات والقيود على ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر ضم عدد من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين في المملكة المتحدة، الذين يساهمون في التوجه العدائي في لندن يهدف إلى شيطنة بلادنا وعزلتها الدولية في قائمة حظر الدخول الروسية».

وأضافت الوزارة، أن روسيا ستواصل توسيع قائمة حظر السفر الخاصة بها، والتي تشمل الآن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، والمراسل بيرس مورجان، بالإضافة إلى آخرين.

روسيا ستواصل توسيع قائمة حظر السفر الخاصة بها

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي، قام بتحويل مليار يورو على هيئة مساعدة مالية كلية استثنائية لأوكرانيا، وقد دخل الدفعة الأولى منها، وقيمتها 500 مليون يورو، بالفعل في حساب البنك الوطني الأوكراني.

وأضاف «شميهال»، في منشور عبر «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية غدًا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

وكتب: «مليار يورو جزء من حزمة دعم كبيرة بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا للتغلب على التبعات المالية للحرب، ستساعد هذه الأموال في تمويل احتياجات الميزانية ذات الأولوية».

الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ مليار يورو

ووجه «شميهال»، الشكر للاتحاد الأوروبي، على هذا الإسهام، وقال: «إنه استثمار مهم في استقرارنا الاقتصادي والمالي المشترك وأمن مستقبلنا».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد تقدمت في مايو الماضي بمبادرة لتخصيص حزمة إضافية من المساعدات تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري، وأقرها المجلس الأوروبي في يونيو الماضي.