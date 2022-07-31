بوتين: الأسطول الروسي مستعد لمواجهة أي تهديد يواجه بلادنا

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين «نفتخر بمآثر الأسطول الروسي، وذلك خلال عرض للقوات البحرية الروسية في سان بطرسبرج، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف بوتين، أنَّ الأسطول مستعد لمواجهة من يشكّل تهديدًا لروسيا، قائلًا «وقعت مرسوما جديدا للعقيدة البحرية الروسية».

بوتين: صواريخ «تسيركون» لا مثيل لها

وأشار بوتين، خلال عيد الأسطول الروسي، إلى أنَّ صواريخ «تسيركون» لا مثيل لها، قائلًا: «من واجبنا حماية الاتحاد الروسي».

وتابع بوتين، أنَّ الأسطول الروسي جاهز لكل العمليات والمهمات التي توكل إليه.

بوتين: من واجبنا حماية الاتحاد الروسي

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.