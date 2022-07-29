ساعة بوتين تلفت الأنظار في رحلته لإيران.. «تُصنع بطلب خاص»

مع تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخبار، لاسيما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبحت ساعته محل اهتمام الصحفيين ووسائل الإعلام أيضا، وهو ما دفع مصنع راكيتا الروسي للساعات، الذي أنتج الساعة للكشف عن مواصفاتها.

وقالت أنتونينا سكوريدينا، رئيسة قسم الإعلان في مصنع راكيتا الروسي للساعات، إن ساعة الرئيس فلاديمير بوتين، التي رصدتها عدسات الصحفيين مؤخرًا، هي من ماركة مصنع إمبريال بيترغوف، ويتم تصنيعها بناء على طلب خاص طبقا لمواصفات المشتري، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي.

مصنع راكيتا للساعات: كل قطعة من الساعة حسب رغبة الرئيس

وأوضحت رئيسة قسم الإعلان في مصنع راكيتا الروسي للساعات أن كل قطعة من ساعة الرئيس الروسي بوتين مصنوعة حسب الطلب، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار برغبات العميل.

وقالت: «يختار العميل لون الذهب ونوع الحجر الذي يُصنع منه الإطار، ولون حزام الساعة، وشكل العقارب كما يمكن نقش الأحرف الأولى من اسم المشتري إن طلب ذلك».

ولفتت إلى وجود 3 نسخ جاهزة ومعروضة للبيع من هذه ساعة الرئيس بوتين، نسختان في مدينة بطرسبرغ وواحدة في العاصمة موسكو.

وكانت صحيفة كوميرسانت ستايل، أشارت في وقت سابق إلى أن الرئيس بوتين ارتدى في المناسبات الأخيرة ساعة Imperial Peterhof Factory من مصنع ساعات راكيتا في مدينة بيترغوف التاريخية بضواحي بطرسبورغ.

بوتين ارتدى ساعته في منتدى أفكار قوية للعصر الجديد

وارتدى الرئيس الروسي هذه الساعة خلال الجلسة العامة للمنتدى الذي عقد تحت عنوان أفكار قوية للعصر الجديد، وخلال رحلته إلى طهران.

وارتدى بوتين ساعته هذه في اجتماع مع قادة مجلس النواب الروسي (الدوما) ورؤساء الأحزاب البرلمانية، وفي اجتماع مع الفائزين في مسابقة قادة روسيا مطلع يوليو الجاري.