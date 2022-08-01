صلح نهايته موت.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيق زوجة أخيه بالجيزة

كانت الحياة تسير بشكل طبيعي بين الزوجين حتى نشب خلاف بينهما، فلجأت الزوجة الى أسرتها، وجلست العائلتان سويًا من أجل إنهاء ذلك الخلاف وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وأثناء جلوس الأسرتين سويًا نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى الاعتداء بالأيدي ليعتدي شقيق الزوجة على أشقاء الزوج حتى سقط أحدهما غارقًا في بركة من الدماء.

طعنة قاتلة

سرعان ما تجمع الأهالي محاولين إنقاذ المصاب الذي أصبح الدم يتدفق من جسده، ولكنها كانت طعنة نافذة، سقط أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط صرخات من الأسرة، ظلوا يحركون جسده محاولين إفاقته ولكنه كان قد فارق الحياة، فأبلغوا رجال الشرطة بالجيزة الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم القبض على مرتكب الواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

شهود عيان

وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، كما استدعت شهود العيان الذين كانوا متواجدين في مكان الواقعة وقت الجريمة لسؤالهم، وتجري جهات التحقيق تحقيقاتها في تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الجيزة وسببت حالة من الحزن بين الجيران على الشاب المتوفى.