مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة بمطروح عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا «بلطجة – خطف – سرقة – سلاح»، ومحكوم عليه بالحبس سنتين في قضية ضرب، مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة، بأحد الدروب والمدقات الصحراوية المتاخمة لطريق (مطروح / الإسكندرية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة مطروح.

مصرع العنصر الإجرامي

وجرى استهداف المذكور حال استقلاله إحدى السيارات، ولدى استشعاره وجود القوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الذخيرة»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.