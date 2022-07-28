مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. مد فترة التقديم إلى 5 أغسطس المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، ومراكز التميز حتى 5 أغسطس الخميس 28 يوليو 2022.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. الخميس آخر موعد للتقديم

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان أنه بناءً على رغبة العديد من أولياء الأمور في مد فترة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للطلاب خاصة بعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، حتى 5 أغسطس 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية يستطيعون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم على هذا الرابط ، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك وفق معايير وشروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. فتح مكتب بكل مدرسة لمساعدة الطلاب

وأشارت الوزارة، إلى فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى إتاحة استمارة للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال الاستمارة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023:-

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.