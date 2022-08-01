تعرف على تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنات 2022- 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنات 2022- 2023 للعام الدراسي المقبل، مؤكدة أنه تم مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس حتى 5 أغسطس الجاري على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنات 2022- 2023

وترصد «الوطن» تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنات 2022- 2023، وهي كالتالي:

- تنسيق مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، التقديم من محافظات ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومحافظة الشرقية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن200 درجة.

- تنسيق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للبنات، التقديم من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة Tech للتكنولوجيا التطبيقية للبنات، التقديم من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من جميع المحافظات، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة بي. تك للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من جميع المحافظات، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، ودرجتي اللغة الإنجليزية والرياضيات لا تقل عن 54 درجة.

- تنسيق مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) ،بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات بورسعيد، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.

- تنسيق مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.

تنسيق مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

- تنسيق مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من جميع المحافظات بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من جميع المحافظات، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.

- تنسيق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، التقديم من محافظتي القاهرة، والقليوبية، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، التقديم من الجيزة والفيوم، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، التقديم من محافظات الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- تنسيق مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس، التقديم من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية، التقديم من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، التقديم من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

- تنسيق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بجب ألا يقل مجموع الطالب عن 200 درجة.

- تنسيق مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، التقديم من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة.