تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022.. اعرف الإجراءات والشروط

تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 يستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، موضحة أن هذه النوعية من المدارس تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل وهي مجانية في الأساس وتوجد في مختلف المحافظات، فما هي الضوابط وآليات التقديم؟

أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 يتم من خلال اختيار الطالب، النموذج الذي يرغب في التقديم عليه كاختيار أولي من بين التعليم والتدريب المزدوج، التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز واستكمال بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النموذج المختار على بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

آليات تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إلكترونيًا من خلال رابط الوزارة، ويتيح للطالب التقديم فقط على النماذج والمدارس والتخصصات التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية ومحل سكنه ويحدد الطالب في استمارة إبداء الرغبة إذا كان يرغب في التقديم على نموذج ثاني في حال عدم تأهّله لاختياره الأول وفي حالة إبداء الرغبة في التقديم على نموذج ثاني يتعين له اختيار 3 رغبات تفصيلية في النموذج الثاني.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شرط بحيث لا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاث نماذج لمدارس اللتكنولوجيا التطبيقية و 6 رغبات تفصيلية، موضحة أنه بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونياً، يتم توجيه الطالب لسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني وتكون غير مستردة ويتعين لجميع الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ100 جنيه دخول امتحان القبول.

تفاصيل امتحانات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة ويتم عقد الامتحان إلكترونيًا من خلال المنصة ويتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول، ويسدد الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية مبلغ وقدره 150 جنيهًا مصريًا من خلال شبكات الدفع الإلكتروني، وتكون غير مستردة.

المستندات المطلوبة لتقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة لتقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشددة على ضرورة الالتزام باستيفائها، وهي كالآتي:

- حافظة مستندات بلاستك

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية بخلو الطالب من الأمراض.

- أصل إقرار ولي الأمر.

- صورة من شهادة الإعدادية أو بيان النجاح.

- صورة من شهادة الميلاد.

- أصل إيصال سداد مصروفات الاختبارات والمقابلة الشخصية «100 + 150 جنيهًا».

- صورتان شخصيتان.

- صورة من بطاقة ولي الأمر.