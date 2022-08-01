إقبال السائحين على مهرجانات الشواطئ بمرسى علم (صور)

شهدت مدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، إقبالاً كبيراً من السائحين من مختلف الجنسيات، على مهرجانات الشواطئ، التي تعدها الفنادق والمنتجعات السياحية كنوع من أنواع الترفيه والدعاية السياحية، بهدف تشجيع وتنشيط السياحة، وذلك بصفة أسبوعية، ويحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تنشيط السياحة.

مهرجانات الشواطئ بمرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم نظمت مهرجان الفواكه، وذلك على مدار 3 أيام أسبوعياً، بناءً على رغبة السائحين الأجانب، حيث الإقبال على مثل هذه المهرجانات على الشواطئ المفتوحة، والرقص على أنغام الموسيقى، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه الصيفية تقدر بحوالي 1.5 طن من المانجو والموز والكانتلوب والعنب والموز والبطيخ والتفاح والبرقوق، وذلك كعصائر طازجة، لافتاً إلى أن مثل هذه المهرجانات تنعش السياحة، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، ووصلت إلى 100% بمعظم فنادق مرسى علم، وذلك حسب شركات السياحة ومكاتب الحجز.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأكد الخبير السياحي بالبحر الأحمر انتعاش رحلات السياحة، وارتفاع معدلات حركة الرحلات السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، حيث من المتوقع أن يستقبل المطار 122 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري، قادمة من مختلف المطارات الأوروبية، حيث تأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في المقدمة.