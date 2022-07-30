مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة طيران على متنها 6 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك ضمن 122 رحلة طيران يستقبلها المطار الأسبوع الجاري، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي كشف وصول 38 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 122رحلة طيران أسبوعيا

وذكر عاطف عثمان الخبير السياحي بمرسى علم، أن مرسى علم تستعد لاستقبال 6 آلاف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 38 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك ضمن 122 ‪ رحلة يستقبلها المطار الأسبوع الجاري من دول بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وسويسرا وسلوفاكيا والنمسا والمجر ولوكسمبرج.

وأشار الخبير السياحي إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت لأول مرة خلال موسم الصيف الحالي إلى 100%.