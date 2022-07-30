طن فواكه في مهرجان مرسى علم لتنشيط السياحة على الشواطئ (صور)

نظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم مهرجان الفواكه على الشواطئ، وضم أنواعا مختلفة من الفواكه الطازجة والعصائر تقدر بنحو طن، كما أُعدت تورتة وحلويات شرقية وغربية بالفواكه بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك بهدف تنشيط السياحة.

ولاقى المهرجان قبول وإعجاب السائحين، والذين تفاعلوا والتقطوا الصور التذكارية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب لمدينة مرسى علم.

مهرجان الفواكه على الشواطئ

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، والمنظم لفعاليات مهرجان الفواكه على الشواطئ، لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

عصائر طازجة في المهرجان

وقال كمال أبو سريع، شيف عمومي بأحد المنتجعات المنظمة للمهرجان في مرسى علم لـ«الوطن»، إنه تم استخدام حوالي طن من الفواكه المتنوعة مثل المانجو والموز والكانتلوب والعنب والموز والبرتقال والتفاح، وهي أنواع غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان لتغذية وترطيب الجسم في فصل الصيف.

ولفت إلى إعداد عصائر طازجة وتورتة وحلويات غربية وشرقية بالفواكه، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين تناولوا الفواكه على الشواطئ المفتوحة، وذلك على أنغام الموسيقى.