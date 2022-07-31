مرسى علم تستقبل 113 رحلة سياحية خلال أسبوع.. التشيك في الصدارة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن مطار مرسى علم استقبل الأسبوع الماضي نحو 113 رحلة جوية، منها 108 رحلات من خارج مصر و5 رحلات داخلية، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مرسى علم خلال هذا الإسبوع بـ35 رحلة، فيما جاءت بولندا في المركز الثاني بـ22 رحلة، بينما احتلت ألمانيا المركز الثالث بـ16 رحلة جوية.

متوسط إشغال الفنادق 75%

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لـ«الوطن» أن متوسط نسب إشغالات فنادق مرسى علم خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 75%، موضحا أن بعض الفنادق سجلت نسب إشغال تجاوزت الـ90%، منوها إلى أن عدد الفنادق التي تستقبل نزلاء بمدينة مرسى علم تبلغ حاليا نحو 42 فندقًا من إجمالي 72 موجودة بالمدينة، مشيرا إلى أن تلك النسب تعتبرجيدة جدا بالقياس بهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل سترتفع الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم، لاسيما مع زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى المدينة من إيطاليا، فضلا عن عودة الرحلات السياحية من روسيا إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ حيث ستتوجه أعداد كبيرة من السياح الروس الوافدين إلى مصر لزيارة مدينة مرسى علم.

توقعات بزيادة أعداد السياح خلال أكتوبر

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم أن الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة وللغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم بصفة خاصة ستشهد ارتفاعا كبيرا بداية من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن نسب الإشغال خلال موسم الشتاء المقبل بفنادق المدن السياحية خلال أغلب تلك الشهور ستتراوح ما بين 75 إلى 80% وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية والإتفاقات التى تم إبرامها مع شركات السياحة الأجنبية.

يشار إلى أنه بداية من يوم 9 أغسطس المقبل ستبدأ إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة في تسيير نحو 8 رحلات أسبوعية قابلة للزيادة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.