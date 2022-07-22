مرسى علم تستقبل 17 الف سائح خلال الأسبوع المقبل

تستقبل فنادق ومنتجعات مرسي علم حوالي 17 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين من 12 دولة أوروبية مختلفة على متن 113 رحلة طيران دولية وذلك الأسبوع المقبل، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

مطار مرسي علم يستقبل 108 رحلات طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي اليوم الجمعة في تصريحات لـ «الوطن» أن جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، كشفت وصول 113 رحلة طيران دولية 108 رحلات دولية قادمة من مطارات أوروبا و5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

تدفق السياحة إلى مرسى علم

ومن جانبه كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمرسي علم زيادة معدل تدفق الرحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا إلى فنادق مرسي علم، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي حيث من المقرر وصول 108 رحلات طيران، بواقع 16 رحلة من ألمانيا، و35 رحلة من التشيك، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، و3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندي، و17 من إيطاليا ورحلة من 4 سلوفاكيا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

وأكد أن التدفق السياحي الأوروبي يزداد إلى المقاصد السياحية المصرية بقوة وذلك نتاج المجهودات والمساعي المبذولة في استقطاب أسواق سياحية ومنافسة الأسواق السياحية الأوربية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات التي ووصلت في بعض الفنادق 100%.