سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار عمليات بحث كبيرة من المواطنين في صباح كل يوم مع تحديث البنوك المصرية المختلفة للأسعار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة بكل بنك، إذ يهتم المواطنون بمعرفة سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر الدولار في البنك الأهلي والمركزي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وغيرها، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.93 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفق تحديث البنك صباح اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.91 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك الإسكندرية

كما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وأيضًا سجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك اليوم الثلاثاء 2 أغسطس الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل اليوم الدولار في بنك المصرف المتحد 18.99 جنيه للبيع و18.91 جنيه للشراء، حسب التحديث الصباحي الخاص بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار اليوم في البنك الأهلي 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي بعد التحديث الصباحي الذي أجراه على الموقع اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الحالي.