سعر الدولار اليوم الإثنين 1-8-2022 في البنوك المصرية

اسعار مختلفة للعملات العربية والأجنبية، كشفت عنها تحديثات البنوك اليوم الإثنين 1 أغسطس، وتحديدًا سعر الدولار بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة مقابل الجنيه المصري، إذ يحرص قطاع عريض على متابعة العملة الأمريكية لقوتها وتحكمها في أسعار السلع والمنتجات وحركة البيع والشراء.

واليوم الإثنين 1 أغسطس، واستمرارا للخدمات «الوطن» لقرائها، نرصد سعر الدولار في البنوك المختلفة، مثل بنك مصر والمصرف المتحد والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

داخل البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.93 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما بلغ الدولار في البنك المركزي نحو 18.90 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر توقعات وردت اليوم الإثنين 1 أغسطس.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما بلغ اليوم الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت اليوم.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل اليوم الإثنين الدولار في بنك المصرف المتحد 18.99 جنيه للبيع و18.91 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل نحو 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الإثنين، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.