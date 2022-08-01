اعرف مجموع درجات الثانوية العامة 2022 للشعبتين.. نفسك تدخل كلية إيه؟

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة مرحلة مهمة يترقبها العديد من الطلاب وأولياء الأمور، إذ كثر البحث خلال الساعات الماضية عن مجموع درجات الثانوية العامة 2022، لمعرفة مجموع مختلف المواد الدراسية المقررة هذا العام، وسط تمني الطلاب من الصف الثالث الثانوي الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق حلمهم والالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغبون بها.

وقبل الحديث عن مجموع درجات الثانوية العامة 2022، تقدم «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر الرابط natega.elwatannews.com، وذلك في إطار ما تقدمه البوابة للقارئ من خدمات مختلفة.

مجموع درجات الثانوية العامة 2022

مجموع درجات الثانوية العامة 2022، لن يتم تغييره هذا العام، رغم تعديل نظام التقييم بالامتحانات والتحول من نظام الأسئلة التي تعتمد على الحفظ، إلى نظام أسئلة يقيس مهارات الفهم والتحليل، إذ لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن أي تعديلات على المجموع الكلي الذي يتكون من 410 درجات، وبناء على المجموع الكلي تتحدد الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

المواد الأساسية المضافة للمجموع

والمواد الأساسية المضافة لـ مجموع درجات الثانوية العامة 2022، هي كما يلي:

- اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية.

- وبالنسبة لطلاب الأدبي، فهي التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

- وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الرابط الذي وفرته «الوطن»، وذلك تخفيفًا من الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم.

وعلى الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، كتابة البيانات في الرابط أعلاه، التي تشمل ما يلي:

1- اسم الطالب الرباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة التابع لها في الخانة المخصصة لذلك، وستصلك النتيجة فور ظهورها.