توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة 2022، يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لأنه المنوط بوضع الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لتحقيق ما يسمى بالوزن النسبي للأبواب الخاصة بعلم النفس والاجتماع للأسئلة.

وحصلت «الوطن» على توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة 2022، إذ كشفت مصادر، أنّ اجمالي عدد أسئلة الامتحان 50 سؤالا، يكون منها 40 سؤالا بـ40 درجة، أي على كل سؤال درجة واحدة، ويوجد 10 أسئلة على كل نقطة درجتان.

درجات امتحان علم النفس والاجتماع

توزيع درجات امتحان علم النفس الثانوية العامة 2022، يكون مجملها 60 درجة لتمثل النهاية الكبرى، والنهاية الصغرى 30 درجة، وتكون مدة الإجابة ثلاث ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو الجاري حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وقال محمد لاشين، مدرس علم النفس والاجتماع، إنّ امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة 2022 يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وفق النظام الجديد لوضع الأسئلة أي «البابل شيت»، موضحاً أن الفيصل في ذلك هو تدريب الطالب على حل نماذج عدة بنمط الاختيار من متعدد من خلال المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

توزيع أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة

وأضاف «لاشين»، لـ«الوطن»، أنّ امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة 2022 يشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي، موضحاً أنّ علم النفس يشمل 3 وحدات دراسية الأولى عليها 10 أسئلة والثانية 4 أسئلة والثالثة 11 سؤالاً أما علم الاجتماع، فيشمل على 3 وحدات الأولى عليها 9 أسئلة والثانية عليها 10 أسئلة والثالثة عليها 6 أسئلة.

وطالب محمد لاشين الطلاب بضرورة فهم المحتوى الدراسي، وحل العديد من النماذج الامتحانية للتدريب على عنصر الوقت المحدد للأسئلة، مؤكداً أن الإجابة على أسئلة الامتحان تتم بمنهج يسمى منهج الاستبعاد للمشتات من حيث استبعاد الاختيارات البعيدة عن الإجابة والمقارنة بين الاختيارات القريبة للصواب.