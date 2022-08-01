انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة عثر عليها في ترعة بالجيزة

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بنقل جثمان ربة منزل عُثر عليها غارقة في إحدى ترع قرى الصف بالمحافظة، إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وإعداد تقرير مفصل يوضح حالتها وأسباب الوفاة.

الأدلة الجنائية تعاين مكان الحادث

كما ندبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث وبيان تفاصيل الواقعة، ومعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بتوزيع نشرة بصورتها وأوصافها على أقسام ومراكز الشرطة بأنحاء الجمهورية لمعرفة هويتها والتعرف على أهليتها، كما أمرت بمراجعة بلاغات التغيب في الفترة الأخيرة.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابساته، كما استدعت عددا من شهود العيان الذين تواجدوا في مكان العثور على جثة السيدة.

تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثورعلى جثة طافية لسيدة في إحدى ترع قرى الصف، وتبين أنها في العقد الرابع من العمر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقلها إلى مشرحة زينهم.

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان السيدة

وتمكن رجال الإنقاذ النهري في الجيزة من انتشال جثمان السيدة، وبالمناظرة لم يستدل على هويتها فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف هويتها والتعرف على ظروف وملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.