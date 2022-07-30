«سكين وفازة».. الأدلة الجنائية تفحص أدوات قتل لاعب الزمالك وزوجته

«سكين المطبخ وفازة المكتب» أدوات استخدمها شريف الدسوقي نجل إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك السابق في حقبة السبعينات في قتل والديه داخل منزل الأسرة في بنها، مجزرة نفذها الشاب شريف الدسوقي في أسرته يوم 19 يوليو الماضي عندما أمسك سكين المطبخ ووزع الطعنات في جسد والدته، وطعن جدته وابنة شقيقته الكبرى وأصاب والده بعدة طعنات عندما حاول السيطرة عليه واستخلاص السكين منه فنقل الأب إلى المستشفى ومات أمس على إثر إصابته.

فحص أدوات الجريمة

أدوات الجريمة «السكين وأجزاء من فازة المكتب» تحفظت عليها الأدلة الجنائية التي انتقلت إلى مسرح جريمة مقتل والدة شريف الدسوقي زوجة إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق لفحص تلك الأدوات تنفيذًا لقرار النيابة العامة وموافاتها بما أسفرت عنه أعمال الفحص، ويعرف تقرير الأدلة الجنائية بأحد التقارير الفنية المهمة في البحث الجنائي التي تساهم في بيان أسباب حدوث الجريمة بشكل فني ، وكذالك تقرير الطب الشرعي وهو دليل فني معاون يساهم في كشف أسباب حدوث الجرائم أيضًا، وتعتمد النيابة العامة التقريرين في كافة القضايا الجنائية لاستيضاح بعض الجوانب الفنية في الجريمة.

تحقيقات النيابة

تحقيقات النيابة العامة بينت أن جريمة مقتل إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك وزوجته حدثت على يد نجلهما شريف، وقت أن تعرض لحالة هياج شديد ناتجة عن معاناته من أمراض نفسية، وأن الجريمة بدأت عندما عاتبت الأم نجلها على معاملتها بشكل سيء فأسرع إلى المطبخ وأمسك بالسكين وسدد لها سيل من الطعنات أودى بحياتها في الحال وأكمل بطعن جدته وابنة شقيقته ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما ضرب والده بالفازة على رأسه فمات على إثرها داخل المستشفى بعد أيام من تلقي العلاج.