مصرع طفلة وإصابة ربة منزل بحريق منزل في الدقهلية.. وصرف مساعدات للمتضررين

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت ربة منزل، في حريق منزل مكون من 3 طوابق في محافظة الدقهلية، إذ تسبب الحريق الذي شب في قرية «برهمتوش» مركز السنبلاوين في احتراق 3 شقق بالكامل، وتسبب في أضرار مادية كبيرة لسكانه، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تحركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية على الفور لتقديم الدعم اللازم للأسر المنكوبة.

تقديم الدعم وصرف المساعدات للأسر المتضررة

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه وجه بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كل أوجه الدعم وصرف المساعدات للأسر المتضررة في حادث حريق بمنزل بقرية برهمتوش بمركز السنبلاوين، الذي أسفر عن مصرع طفلة 3 سنوات، وإصابة مواطنة تم نقلها على الفور للمستشفى العام بالسنبلاوين.

احتراق 3 شقق سكنية لثلاث أسر

وأضاف عبد العزيز، في بيان صحفي، أن لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بحثت الحالات، موضحا أن الحادث أسفر عن احتراق 3 شقق سكنية لثلاث أسر، الطابق الأول تقيم به المواطنة فاطمة سند عوض الشحات والطابق الثاني يقيم به المواطن أشرف أحمد عمارة والزوجة واثنان من الأبناء، والطابق الثالث يقيم به المواطن محمد أحمد عمارة البيلي والزوجة واثنان من الأبناء.

واسفر الحادث عن خسائر في الممتلكات لتلك الأسر ومصرع الطفلة فيروز محمد محمد أحمد وإصابة المواطنة منال مصطفى خليل، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

مساعدات عاجلة للأسر المنكوبة

وأشار إلى أن لجنة الإغاثة تحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات لتقرير أوجه المساعدة الممكنة، ووفقا للقرار الوزاري رقم 433 بتاريخ 24/7/2022 لسنه 2022، تقرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل أسرة عن خسائر الممتلكات بإجمالي مبلغ 60 ألف جنيه، كما تقرر صرف مبلغ 25 ألف جنيه للمواطن محمد محمد أحمد لوفاه الابنة فيروز، وصرف مبلغ 1000 جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه للمصابة منال مصطفى خليل وفقا لمدة بقائها بالمستشفى بعد استيفاء المستندات.

وأكد أنه تم عرض إمكانية تسكين تلك الأسر، ولكنهم فضلوا الإقامة عند ذويهم كما تقرر صرف مساعدة شهرية بمبلغ 900 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي بواقع 300 جنيه لكل أسرة، وتوفير احتياجات الأسر المنكوبة من الأغطية والملابس والمواد التموينية والمساعدات العينية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالسنبلاوين، وأيضا تطبيق منظومة خدمات الحماية الاجتماعية على الأسر المنكوبة والتسجيل على برنامج كرامة وتكافل.