العثور على جثة ربة منزل بالجيزة.. «لقوها في ترعة»

عثر الأهالي، على جثة ربة منزل في إحدى ترع قرى الصف بجنوب محافظة الجيزة، وذلك في ظروف غامضة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالجيزة.

ويجري ضباط مباحث الجيزة، تحريات مكثفة للتوصل إلى هوية ربة منزل تم العثور على جثتها في ترعة بإحدى قرى الصف جنوب المحافظة، وأُخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة.

بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل في ترعة

وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة لربة منزل في ترعة بإحدى قرى الصف، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة لسيدة، فتم مناظرتها وأعمال الفحص، ونقل الجثمان إلى أقرب مستشفى وإخطار جهات التحقيق.

جرى تحرير محضر، وإخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.