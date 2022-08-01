«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يستضيف بطلات مصر في السلاح والمبارزة

قالت ندى حافظ بطلة أفريقيا لسلاح السيف، إنها لعبت أكثر من رياضة مثل الجمباز والسباحة، وكانت مرتبطة بالجمباز، لكنها التحقت بلعبة سلاح السيف بعدما شاهدت أحد تمرينات اللعبة.

ومن جانبها، قالت ناردين إيهاب لاعبة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في حوارها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc، من تقديم إيمان عز الدين وهبة الأباصيري: «لاعب السلاح يجب أن يتمتع بلياقة بدنية كبيرة جدا ومرونة عالية وطاقة والحفاظ على تكنيك قوي للسلاح والنظر مهم جدا، والوزن شديد الأهمية، حيث يجب أن يحافظ على وزنه».

ناردين إيهاب تبتعد عن كرة السلة

وأشارت إلى أنها لعبت رياضات كثيرة وكانت مميزة في كرة السلة، لكنها اضطرت إلى الابتعاد عن اللعبة بسبب ظروف معينة، وبالصدفة ذهبت إلى تمرين لسلاح سيف المبارزة مع صديقتها التي كانت تلعبها، واستفزها مدربها وتحداها بأنها لن تفلح في تنفيذ حركة معينة فنفذتها، وهو ما جعل الأول يعرض عليها المشاركة في اللعبة.

إنجازات بطلات مصر

وتطرقت بطلات مصر إلى أفضل إنجازاتهن، حيث حصلت يارا الشرقاوي على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط تحت 20 سنة، كما حصلت على أكثر من ميدالية فيها، وفازت في بطولة أفريقيا في فئتي تحت 17 و20 عاما، كما حصدت الميداليتين الفضية والبرونزية في منافسات الكبار ولعبت أولمبياد الشباب وطوكيو، أما ناردين إيهاب حصدت ميدالية فضية وأخرى برونزية في بطولة العالم، وفازت ندى حافظ ببطولة أفريقيا تحت 20 سنة، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة أفريقيا للكبار وتأهلت لأولمبياد ريو دي جانيرو وأولمبياد طوكيو.