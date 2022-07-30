الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مطعم بالسويس

اندلع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة «الملاحة» بمدينة السويس، قبل قليل، مما أدى إلى احتراق محتويات المطعم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة في موقع الحريق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

إخطار أمني باندلاع حريق داخل مطعم بالسويس

تلقى اللواء عبدالرحمن هريدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطاراً من رئيس وحدة المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة في محافظة السويس، بنشوب حريق داخل أحد المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة «التيك أواي»، في منطقة الملاحة بحي السويس.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع وصول النيران للمباني والمنشآت المجاورة.

جهود البحث الجنائي لكشف أسباب الحريق

وتكثف المباحث الجنائية بمحافظة السويس جهودها لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، حيث يتم رفع آثار الحادث والأدلة الجنائية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما انتقلت النيابة إلى موقع الحادث، لمعرفة أسباب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

لجنة لبحث أمن وسلامة المنشآت

وقد تشكلت لجنة من محافظة السويس، بإشراف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ضمت المهندسة فاتن عبدالغني، رئيس حي الملاحة، وذلك لمراجعة إجراءات التراخيص والأمن والسلامة داخل المطاعم الموجودة بنطاق الحي، والتأكد من توافر وسائل الإطفاء اللازمة للتعامل مع أي حريق فور حدوثه.