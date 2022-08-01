وزير الرياضة: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز أولمبياد الطفل في نسختها الثالثة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن قيمة الجوائز المخصصة للفائزين في أولمبياد الطفل المصري للنسخة الثالثة منها بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، ومؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة، تصل إلى 1.5 مليون جنيه، حيث تستعد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من الأولمبياد بمشاركة 270 ألف طليع من جميع محافظات الجمهورية.

الأولمبياد تستهدف من 12 إلى 14 عاما

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تنفيذ الوزارة لأولمبياد الطفل، يأتي انطلاقا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل سليم صحيا وبدنيا.

ولفت الوزير في تصريحات صحفية إلى أن الأولمبياد تستهدف الأطفال من كافة أنحاء الجمهورية في الفئة العمرية من 12: 14 عاما، بمشاركة فرق للعروض الرياضية الناتجة عن مسابقة كيدز شو، التي شارك فيها 12500 طليع، وأقيمت فعالياتها في أكثر من مجال منها: «الزومبا والبالية والعروض الرياضية، وعروض مهارات الألعاب، وجمباز للجميع، وجمباز إيقاعي».

الألعاب المشاركة في أولمبياد الطفل

تتضمن أولمبياد الطفل المنافسة في مجموعة من الألعاب الجماعية تتمثل في كرة القدم الخماسي، والطائرة، والسلة، واليد، بجانب الألعاب الفردية المتمثلة في ألعاب القوى «عدو 50 مترا، عدو 100 متر، رمي جلة، وثب»، وتنس الطاولة، وألعاب المنازلات في الكاراتيه، والتايكوندو، والمصارعة، بالإضافة إلى مسابقات السباحة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة منهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع على مدار العام.