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انطلاق التصفيات النهائية لـ«أولمبياد الطفل المصري» بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
01:28 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
انطلاق التصفيات النهائية من اولمبياد الطفل المصري بكفر الشيخ تمهيدا لمنافسات القطاع

انطلاق التصفيات النهائية من اولمبياد الطفل المصري بكفر الشيخ تمهيدا لمنافسات القطاع

تشهد ملاعب مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق التصفيات النهائية لمنافسات «أولمبياد الطفل المصري»، والتي بدأت برياضة «التايكوندو» في الصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ، وأسفرت المنافسة عن فوز فريق «واعدين مطوبس» في 7 أوزان من 9 أوزان و حصولهم على المركز الأول.

و توج كل من «السيد بركاتو سعد القاضي، محمد شوقي، أحمد أبو السعود، بشرى خطاب، الزهراء الصعيدي، عبد الرحمن الشطلاوي» بالمركز الأول في إطار التصفيات النهائية على مستوى المحافظة تمهيداً لمنافسات القطاع.

كما تشهد صالات الالعاب خلال الأيام القادمة التصفيات النهائية لكل اللعبات الرياضية للفرق الصاعدة من المنافسات التمهيدية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ .

يذكر أن أولمبياد الطفل المصري، نموذج محاكاة للأولمبياد في صورة مصغرة، تم تنفيذ تصفيات التايكوندو اليوم بنادي كفر الشيخ الرياضي بحضور الحكام وطاقم المنفذين من إدارة الطلائع وإدارة التنمية الرياضية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب ،ومصطفى غريب ـوكيل المديرية للرياضة ،ومحمد القاني ،مدير إدارة الطلائع، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

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