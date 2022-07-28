وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلات بـ1000 جنيه.. اعرف طريقة الاشتراك

كشف الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم الوزارة لعدة رحلات للشباب تشمل كل مدن مصر صيفًا وشتاءً، مثل رحلات «اعرف بلدك» صيفًا.

رحلة لمطروح من 5 حتى 10 أغسطس 2022

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك رحلات ضمن «اعرف بلدك» لمحافظة مطروح في الفترة ما بين 5 حتى 10 أغسطس 2022، مشيرًا إلى استهداف وزارة الشباب والرياضة إقامة عدد من الرحلات للشباب لمحافظات دمياط وبورسعيد والسويس، بحيث تكون فترة الإقامة تكون 4 ليال بخلاف الذهاب والعودة.

قيمة الاشتراك

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن الفئة العمرية المستهدفة ما بين 18 و40 عامًا، لافتًا إلى دعم وزارة الشباب والرياضة لتكلفة الرحلات حيث تبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه فقط شاملة الإقامة والإعاشة بالقرى المميزة بهذه المحافظات.

رابط لتعريف الشباب بضوابط الاشتراك

ولفت فوزي إلى أن استقبال الشباب يكون على إفطار اليوم الأول، والمغادرة عقب العشاء في اليوم الأخير، موضحًا أن هناك رابطا على موقع وزارة الشباب والرياضة لتعريف الشباب بكل الضوابط والمعايير التي يتم اتخاذها قبل الاشتراك.

كيفية الاشتراك وشروطه

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أهمية إحضار أصل وصورة الرقم القومي من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا للاشتراك بالرحلات، كاشفًا أن الأولوية بأسبقية الدفع داخل مقر وزارة الشباب والرياضة، مشددًا على منع اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيونات الأليفة.