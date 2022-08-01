إصابة 8 في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، شرق سوهاج، مساء اليوم الاثنين، حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، إحداهما تقل عدداً من العمال، مما أدى إلى إصابة 8 عمال، جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراَ من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين تصادم سيارتين نصف نقل، إحداهما سيارة يستقلها مجموعة من العمال، مما أدى إلى انقلاب السيارتين في الجبل، وإصابة 8 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث الصحراوي الشرقي

ضمت قائمة المصابين كلاً من «غ. ح. أ.»، 17 سنة، يقيم بمحافظة المنيا، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«محمد ع. م.»، 40 سنة، يقيم بمحافظة الشرقية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة 3 سم وجرح رضي بالساعد الأيمن، و«محمود ر. أ.»، 35سنة، يقبم بمحافظة الشرقية، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«حسن ف. ع.»، 27 سنة، يقيم بمحافظة بني سويف، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه كسر بالعمود الفقري، و«علي ع. م.»، 42 سنة، يقيم بمحافظة الشرقية، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«رجب ح. م.»، 55 سنة، يقيم بالمنوفية، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد ح. م.»، 26 سنة، يقيم بالمنيا، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و«محمود م. م.»، 42 سنة، يقيم بمحافظة بني سويف، مصاباً بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وكسر متفتت بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.