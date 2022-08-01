عزة مصطفى: الرئيس السيسي يستجيب لـ«فايز» ويوجه بإجراء جراحة قلب مفتوح له

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة إنسانية لمواطن يُدعى فايز حلمي، يُعاني من مشكلات في القلب، ويحتاج لعملية قلب مفتوح، بعد عرض تقريرٍ عن الحالة في برنامجها «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

عملية قلب مفتوح تتكلف 200 ألف جنيه

وقال «فايز»، خلال التقرير الذي عُرض في البرنامج نفسه، إنّه يعاني من ظروف مرضية جسيمة، إذ لا يستطيع أن يسير خطوتين بسبب ضعف عضلة القلب، موضحًا أنّ الكثير من الأطباء نصحوه وأوصوه بسرعة إجراء عملية قلب مفتوح، والتي قد تتكلف 200 ألف جنيه، لكنه حالته المادية لا تسمح له بأن يتمكن من إجراء تلك العملية، لذا ناشد المواطن المسؤولين لمساعدته.

«فايز» يشكر الرئيس السيسي

وعقب إعلان الإعلامية عزة مصطفى استجابة الرئيس السيسي، شكر المواطن فايز حلمي الرئيس: «أشكر الرئيس السيسي وكنت واثق إنه مش هيرجّع حد، ولا يستحمل مواطن مصري يبقى تعبان ويسيبه»، وطلب بعد خضوعه للعملية الجراحية أن يعمل في أي عملٍ تطوعي، «هطلع على المعاش قريب، وبطلب من المسؤولين يكلفوني بأي عمل تطوعي، أخدم البلد، هشم نفسي وأعرف أمشي، لازم أخدم البلد».