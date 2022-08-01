برلماني: المنظومة الصحية تشهد عمليات تطوير غير مسبوقة في عهد السيسي

أشاد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة مؤكدا أنّها خطوة مهمة خاصة أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

الرئيس يضع الرعاية الصحية على رأس الأولويات

وأكد «عوض الله»، في تصريحات صحفية اليوم، للمحررين البرلمانين، أن الرئيس السيسي يقود إصلاحًا غير مسبوق في المجالات كافة، ويضع ملف الصحة والرعاية الصحية على رأس أولوياته، بداية من إطلاق المبادرات من أجل صحة المصريين والقضاء على فيروس سي ومحاربة الأمراض المزمنة وغيرها، مشيرًا إلى أن تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة يفيد المواطن المصري.

إضافة 7 منشآت جديدة وتخصصات حديثة بمعهد ناصر

وأوضح أن هناك خطة لتحويل معهد ناصر إلى صرح طبي عالمي بإضافة 7 منشآت جديدة وتطوير المباني الأساسية، وزيادة السعة السريرية بمقدار 1000 سرير إضافي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية مما يعيد لمعهد ناصر مكانته الطبية العالمية خاصة مع وجود الخبرات العلمية والطبية والكفاءات لدى مصر وهو ما يحقق الحلم بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8 مليارات جنيه وسيكون إنجاز غير مسبوق يضاف للمنظومة الصحية.

600 ألف مواطن يترددون على المعهد سنويا

وأوضح حسام عوض الله أن التطوير الطبي للمعهد إضافة إلى المنظومة الصحية في مصر بتخصصات طبية جديدة تقديم الرعاية الصحية واستيعاب الإقبال الكبير والقضاء على قوائم الانتظار حيث يتردد أكثر من مليون و600 ألف مواطن سنويا على معهد ناصر من كافة محافظات مصر، ويعتبر من أكثر الأماكن الطبية التي يقصدها المواطنون كما يقدم خدمات طبية كبيرة للدول الشقيقة في الحوادث الكبري.