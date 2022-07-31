إجراء أول عمليتي قلب مفتوح بمستشفى كهرباء ألماظة

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، أنه تم إجراء أول عمليتين قلب مفتوح (تغيير شرايين – تغيير صمام بالقلب) داخل مستشفى كهرباء ألماظة.

توفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، في تصريحات صحفية، إلى أن عمليات القلب المفتوح هي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل مستشفى كهرباء ألماظة، مؤكدًا العزم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد؛ لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زكريا مدير عام مستشفى الكهرباء بألماظة، في بيان صادر عن الشركة أنه تم إجراء العمليتين بنجاح وقضاء فترة بينية بالرعاية المركزة للقلب.

الفريق الطبي الذي أجرى العمليتين

واشار مدير عام مستشفى الكهرباء بألماظة، إلى أنه قام بإجراء العمليات الجراحية للمرضى، فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات القلب والتخدير والعناية المركزة، يضم كلًا من «الأستاذ الدكتور نشأت عبد الحميد - الأستاذ الدكتور عماد الصراوي - الأستاذ الدكتور أشرف عبد العزيز - الدكتور طارق سليمان -الدكتور محمد عماد -الدكتور أحمد عبد المقصود - الأستاذ الدكتور عاطف السيد استشاري التخدير- الدكتورة هدى سرور مدير العمليات - الدكتور ربيع اسماعيل مدير الرعاية المركزة»، إضافة إلى الفرق المعاونة لهم من أطقم التمريض والفنيين و الإداريين داخل المستشفى.

توفير كافة الخدمات الطبية داخل المستشفى

وأكدت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، أن إضافة خدمة إدخال خدمة عمليات القلب المفتوح داخل مستشفي الكهرباء تعود بالتطوير على أداء التمريض داخل غرف العمليات والأقسام الداخلية، وكذلك على أداء الأطباء داخل رعاية القلب التخصصية، لافتا إلى أن المستشفى يسعى إلى توفير كافة الخدمات الطبية داخل المستشفى.