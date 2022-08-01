رامى جمال يطرح «بقيت أخاف» ثاني أغنيات ألبوم «يستاهل بوستين»

طرح الفنان رامي جمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة بعنوان «بقيت بخاف»، وهي ثان أغنية من ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

رامي جمال طرح أغنية «يستاهل بوستين»

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، وسيتم طرحهم بشكل متتابع بشكل يومى، ومن أسماء الاغنيات «بقيت أخاف»، «خلينا قاعدين»، «موقف صعب«، «قمر ومنور»، «أنا دلعت»، «مسيرى أنساك»، «أدبتنا الدنيا»، «شفت الحقيقة»، «سيبنا بعض»، «كلمينى شوية عنى»، «فى جمال كده».

وتعاون رامى جمال فى الألبوم، مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

رامي جمال يتعاون مع توما وأحمد إبراهيم

أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه. وكان رامى جمال، قد روج لألبومه الجديد، قائلًا: «شكراً لشركتنا وشكراً لكل المبدعين وكل فرد شارك في الألبوم ده وفى كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا جاهزين ولا إيه».