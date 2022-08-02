طبيب قلب ينصح بفحص الكولسترول والضغط والسكر لمن تخطى 40 عامًا

قال الدكتور عادل الأتربي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس، إنّ أمراض القلب والسكتات القلبية من بين الأمراض التي تسببت في ارتفاع معدل الوفيات ليس في مصر فقط وإنما مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن معدل الاصابة بالسكتة القلبية في مصر والمنطقة العربية من حيث سن الإصابة أقل من الخارج بنحو 10 سنوات، مشيرا إلى أن التدخين من أهم العوامل المؤثرة على عضلة القلب.

التشخيص المبكر وتفادي الأزمات.. أهم طرق الوقاية

وأضاف «الأتربي»، لـ «الوطن»، أن التشخيص المبكر مهم جداً لسرعة العلاج وإنقاذ حياة المريض، وكذلك تفادي حدوث الأزمات والمشاكل النفسية التي قد تؤدي إلى الوفاة فجأة، وعن طريق الوقاية يكون لدينا المقدرة على حماية المريض من السكتة القلبية، موضحاً أنها تحدث عند تخطي الشخص المصاب سن الـ 40 عامًا ووجود تاريخ مرضي في العائلة كأمراض القلب والضغط والسكر والتدخين وعدم ممارسة أي نوع من الرياضة وكذلك الوزن الزائد.

ونصح أستاذ أمراض القلب من تخطوا الـ 40 عامًا بإجراء فحص طبي شامل لكوليسترول الدم، والضغط، والسكر.

حالات تستدعى زيارة الطبيب

وأشار «الأتربي» إلى أنه لدى الشعور بـ آلام في الصدر عقب الانفعال الشديد أو المجهود الزائد لعدة دقائق، فلا يستدعي الأمر الذهاب إلى الطبيب ولكن إذا استمر الألم أكثر من ربع ساعة فيجب على المريض الذهاب فوراً إلي الطبيب، وتوجد حالات تستدعي دخول الطوارئ بالمستشفى والمتابعة المستمرة لحالة المريض.