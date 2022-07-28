أول ظهور للفنان محمد يسري بعد تعرضه لجلطة في القلب

حرص الفنان كريم الحسيني، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد يسري، نجل الفنان الكبير إبراهيم يسري، بعد تعرضه لجلطة في القلب، ما أدى إلى حجزه داخل أحد المستشفيات يومين.

كريم الحسيني يطمئن الجمهور على محمد يسري

ونشر كريم الحسيني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة رفقة محمد يسري قائلا: «الحمد لله رب العالمين جات سليمة، وبنطمن كل حبايبك اللى بيحبوك.. زى الفل يا حبيب قلب أخوك».

تعرض محمد يسري لأزمة صحية

كان محمد يسري، تعرض لآلام في الرئة والصدر، وتوجه للمستشفى معتقدا أنه ارتفاع في الدم، وأجرى بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان، مكتشفا أن ضغطة سليم، وأنه مصابا بجلطة في القلب، ليدخل غرفة العمليات سريعًا، ويُجري قسطرة في القلب، وتركيب دعامة، وذلك حسبما ذكرت شقيقته «هنا» في تصريح لـ«الوطن».

آخر أعمال محمد يسري

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال للفنان محمد يسري، كانت مسلسل «ضل راجل»، الذي عرض في رمضان 2021، التي تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك، التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته، والخروج من محنته.

شارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، نور اللبنانية، نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، محمد عادل، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هشام الشاذلي، رنا رئيس، هدي الإتربي، محمد يسري، علاء عرفة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.