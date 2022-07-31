جمال شعبان يحذر من تناول هذه الأطعمة.. خطر على صحة القلب

تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، إذ تؤدي الأمراض القلبية والوعائية إلى وفاة ما يزيد على 17 مليون فرد سنويًا، وتشمل الأمراض القلبية الاضطرابات التي تحدث للقلب والأوعية الدموية.

وأهم عوامل الخطر السلوكية لأمراض القلب والأوعية تكمن في اتباع نظام غذائي غير صحي، والتدخين والإسراف في تعاطي الكحول والخمول، وتتجلى آثار عوامل الخطر السلوكية عند الأشخاص في صورة ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر، وأيضًا نسبة الدهون الثلاثية في الدم بالإضافة إلى زيادة الوزن والسمنة.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والمدير السابق للمعهد القومي للقلب، من الإسراف في تناول 10 أنواع من المأكولات للوقاية من هذه الأمراض ووكذلك الحفاظ على الصحة العامة وصحة القلب والشرايين، ومن أبرزها اللحوم الحمراء، والمشروبات الغازية والبيتزا، وجاءت كالتالي:

أطعمة مضرة على صحة القلب

1- السكر والملح والدهون.

2- اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك وكذلك الدجاج المقلي.

3- الصودا والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

4- اللحوم المخلقة مثل اللانشون.

5- البيتزا والأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض، المخبوزات من الباتيهات و الساليزون والجاتوهات.

6- الزبدة.

7- الشوربة المعلبة.

8- الآيس كريم.

9- تعاطي الكحول.

10- البطاطس المقلية ورقائق الشيبسي.

ونصح جمال شعبان عبر «فيسبوك»: «إذا لم تتناول طعامك بكميات وكيفيات محددة محسوبة كالدواء، ستكون محتاج أن تتناول دواءك كالطعام»، موضحًا، أن المقصود هو التقليل من الكميات خاصة اللحوم المجهزة والأطعمة المصنعة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.

فؤائد الشاي والقهوة للقلب

ونصح «شعبان» مؤخرًا بشرب من 3 إلى 5 فنجان من القهوة والشاي يوميًا، مؤكدًا أنها مفيدة للقلب والشرايين، بشرط تكون بدون سكر ويفضل لو بدون حليب، وألا يكون الشاي بعد الأكل مباشرة حتى لا يتسبب في نقص الحديد والأنيميا.