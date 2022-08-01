إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم على مداخل الإسماعيلية  

أصيب 3 أشخاص في حادثين على الطرق بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتم تحرير محاضر بالواقعتين، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المتبعة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، ووقوع حادث آخر على طريق «محمد علي»، بمدخل مدينة الإسماعيلية، أسفر عن إصابة زوجين.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقعي الحادثين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقعي الحادثين، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت مصادر أمنية وشهود عيان إلى أن الحادث الأول وقع بالقرب من منطقة «الكيلو 14» على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، نتيجة اصطدام سيارة مجهولة بدراجة نارية خاصة بالمجني عليه، مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية، وفر سائق السيارة المتسببة في الحادث هارباً.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يُدعى «أحمد إبراهيم أحمد»، 30 سنة، مقيم بمنطقة «الكيلو 17»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بجروح في الوجه والرقبة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

إصابة شخصين في حادث بمدخل الإسماعيلية

وأسفر حادث آخر في شارع «محمد علي»، بمدخل مدينة الإسماعيلية، عن إصابة كل من «علي عراقي علي حسن»، 50 سنة، مقيم بمنطقة «الكيلو 2» في الإسماعيلية، وزوجته «رحاب ك.»، 40 سنة، مقيمة بنفس العنوان.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن إصابة الأول بكسر مضاعف بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما أصيبت زوجته باشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات في الجسم.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالحوادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.