إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي
11:41 ص | السبت 30 يوليو 2022
حادث سيارة - صورة أرشيفية
أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مكيروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.
نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج
وتم الدفع بعدد 5 سيارات من الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات بسيطة ومتوسطة وجرى خروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.