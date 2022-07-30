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إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
11:41 ص | السبت 30 يوليو 2022
حادث سيارة - صورة أرشيفية

حادث سيارة - صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مكيروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بعدد 5 سيارات من الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات بسيطة ومتوسطة وجرى خروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد