إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة مكيروباص على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بعدد 5 سيارات من الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات بسيطة ومتوسطة وجرى خروجهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.